В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов
Водитель Volkswagen Polo наехал на группу пешеходов в Екатеринбурге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По данным ведомства, днем в воскресенье на юге столицы Урала водитель автомобиля Volkswagen "Поло", двигавшийся на большой скорости врезался в два автомобиля, после чего автомобиль отбросило на обочину, где он столкнулся со стоящим автомобилем Nissan March и наехал на четверых пешеходов.
В результате происшествия один из пешеходов, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные ранения. Еще трое были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.
Как уточнили в ГАИ, когда произошел инцидент автомобиль Nissan March стоял на обочине из-за поврежденного колеса и двое мужчин помогали женщине-водителю заменить его.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru