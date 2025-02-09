В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов

По данным ведомства, днем в воскресенье на юге столицы Урала водитель автомобиля Volkswagen "Поло", двигавшийся на большой скорости врезался в два автомобиля, после чего автомобиль отбросило на обочину, где он столкнулся со стоящим автомобилем Nissan March и наехал на четверых пешеходов.

В результате происшествия один из пешеходов, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные ранения. Еще трое были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Как уточнили в ГАИ, когда произошел инцидент автомобиль Nissan March стоял на обочине из-за поврежденного колеса и двое мужчин помогали женщине-водителю заменить его.



7 февраля в Белгороде два фельдшера погибли в ДТП с машиной скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

