Два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде

Два фельдшера погибли при столкновении машины скорой помощи с легковым автомобилем в Белгороде, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Уточняется, что водитель BMW X7 на скорости проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к ДТП, в котором погибло два человека, еще четверо пострадали.

По данным Telegram-канала Shot, за рулем иномарки находился 28-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области. На данный момент водитель госпитализирован.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия. По предварительным данным, после столкновения оба транспортных средства наехали на опору линии электропередачи и стену здания, передает «Радиоточка НСН».

