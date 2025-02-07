Два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде
Два фельдшера погибли при столкновении машины скорой помощи с легковым автомобилем в Белгороде, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Уточняется, что водитель BMW X7 на скорости проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к ДТП, в котором погибло два человека, еще четверо пострадали.
По данным Telegram-канала Shot, за рулем иномарки находился 28-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области. На данный момент водитель госпитализирован.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия. По предварительным данным, после столкновения оба транспортных средства наехали на опору линии электропередачи и стену здания, передает «Радиоточка НСН».
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