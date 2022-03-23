В Екатеринбурга приостановили ремонт импортных полицейских машин
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что в Екатеринбурге временно прекратили ремонт импортных полицейских автомобилей, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что решение приняли из-за нестабильной стоимости запчастей, однако отказываться от использования исправных машин «никто не собирался и не собирается».
«Даже если бы их и эксплуатацию временно ограничили... служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан», - подчеркнул полицейский.
Горелых добавил, что в екатеринбургском гарнизоне всего 23,5% полицейских автомобилей на базе иномарок и все они преимущественно новые.
Ранее европейские автомобильные компании объявили о приостановке работы ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает RT.
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