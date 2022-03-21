Автоэксперт спрогнозировал подорожание автомобилей в России до 50%

По его словам, если цены увеличат еще больше, то это приведет к тому, что машины перестанут покупать. Мигаль отметил, что расходы дилеров на покупку новых автомобилей и комплектующих также вырастут.

Автоэксперт подчеркнул, что спрос потребителей все сильнее идет в сторону китайских автомобилей. Такой выбор связан с относительно доступной ценой и большим выбором.

Ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН отмечал, что в ближайшее время на авторынке произойдет стабилизация. По его словам, цена будет зависеть от количества желающих приобрести тот или иной автомобиль.

