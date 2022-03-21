Автоэксперт спрогнозировал подорожание автомобилей в России до 50%

Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной снижения продаж и платежеспособного спроса, что в свою очередь ограничит рост цен до 30-50% в зависимости от модели. Об этом заявил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с агентством «Прайм».

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По его словам, если цены увеличат еще больше, то это приведет к тому, что машины перестанут покупать. Мигаль отметил, что расходы дилеров на покупку новых автомобилей и комплектующих также вырастут.

Автоэксперт подчеркнул, что спрос потребителей все сильнее идет в сторону китайских автомобилей. Такой выбор связан с относительно доступной ценой и большим выбором.

Ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН отмечал, что в ближайшее время на авторынке произойдет стабилизация. По его словам, цена будет зависеть от количества желающих приобрести тот или иной автомобиль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодорожаниеАвтомобилиРоссия
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