В Ейске предупредили жителей об учениях со стрельбой

Жителей Ейска предупредили о возможных громких хлопках из-за военных учений. Об этом говорится в сообщении администрации района в Telegram-канале.

Киев приступил к учениям в подконтрольной ему части Запорожской области

В частности, в районе села Воронцовки пройдут тактические учения с боевой стрельбой и «применением поражения авиации».

Во время тренировки людям будет запрещен проход на территорию. Власти района призвали местных жителей сохранять спокойствие.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:АвиацияУчения

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