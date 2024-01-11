В Ейске предупредили жителей об учениях со стрельбой
11 января 202412:12
Жителей Ейска предупредили о возможных громких хлопках из-за военных учений. Об этом говорится в сообщении администрации района в Telegram-канале.
В частности, в районе села Воронцовки пройдут тактические учения с боевой стрельбой и «применением поражения авиации».
Во время тренировки людям будет запрещен проход на территорию. Власти района призвали местных жителей сохранять спокойствие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru