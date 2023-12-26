В Ейске объяснили громкие звуки учениями военных
26 декабря 202321:45
Громки звуки, которые слышали 26 декабря в городе Ейске Краснодарского края, связаны с учениями. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В муниципалитете проводятся учения с использованием беспилотников, уточнили в оперштабе. Там объяснили громкий звук уничтожением учебной цели.
Информация о громких звуках в Ейске появилась в местных соцсетях вечером 26 декабря.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник попытались нанести удар по порту Феодосии. Пострадали четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru