В Ейске объяснили громкие звуки учениями военных

Громки звуки, которые слышали 26 декабря в городе Ейске Краснодарского края, связаны с учениями. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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В муниципалитете проводятся учения с использованием беспилотников, уточнили в оперштабе. Там объяснили громкий звук уничтожением учебной цели.

Информация о громких звуках в Ейске появилась в местных соцсетях вечером 26 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКраснодарский Край

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