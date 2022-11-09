В Египте запустили систему Tax Free для иностранных туристов
Система Tax Free для иностранных туристов начала работу в Египте. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Вернуть НДС пока можно лишь в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Туристы получат налог со своих покупок, если срок их пребывания в Египте составил не более трех месяцев, а сумма трат — не менее 1500 египетских фунтов (3700 рублей).
В подключенных к Tax Free магазинах размещены соответствующие стикеры на входе или объявления на кассе. Для получения НДС в аэропорту необходимо предъявить паспорт, квитанцию, купленный товар в нераспечатанной упаковке.
Как отмечают эксперты, воспользоваться системой Tax Free смогут лишь те россияне, которые имеют выпущенную за рубежом банковскую карту.
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