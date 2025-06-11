В египетской клубнике обнаружили превышение количества плесени

Превышение количества плесени и дрожжей было выявлено в быстрозамороженной клубнике, импортированной в РФ из Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что исследование проводили специалисты воронежского филиала центра оценки качества продукции АПК. В результате было установлено несоответствие продукта нормативам количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Отмечается, что содержание дрожжей превысило норму в два раза, а плесени – в 14 раз. Причиной этого могли стать либо нарушения санитарных правил на производстве, либо нарушение температурного режима при хранении и транспортировке.

«Повышенное содержание плесени и дрожжей может быть опасно для здоровья, так как они вырабатывают токсичные вещества, которые могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям», — говорится в сообщении.

Ранеет врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что клубника является одним из самых распространенных аллергенов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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