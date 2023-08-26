В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задание про СВО

Из документа следует, что в пятом задании школьнику необходимо установить соответствие между событиями и участниками этих событий. В числе этих событий приводится специальная военная операция, а в числе участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, которая погибла летом прошлого года под артиллерийским обстрелом на трассе Горловка-Ясиноватая.

Ранее стало известно, что беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, поступивших на бюджет в российские вузы, не будут отчислять из-за неуспеваемости, при необходимости с ними проведут дополнительные занятия по учебной программе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга в беседе с Ura.ru.

