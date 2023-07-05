С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году
Более 900 человек удалили с единого государственного экзамена за нарушение правил в этом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в пресс-центре «Россия сегодня».
Он рассказал, что 327 человек удалили за использование средств связи, 390 учеников - за шпаргалки во время экзамена.
Ранее ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев заявил «Радиоточке НСН», что для того, чтобы поступить в ГУУ на бюджет, средний балл должен составлять 86,4. В свою очередь ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко рассказал, что у вузов в регионах средний балл для поступления гораздо ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что 20 июня российские вузы начали приемную кампанию. В 2023 году вузы предоставят абитуриентам 626 278 бюджетных мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru