С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году

Более 900 человек удалили с единого государственного экзамена за нарушение правил в этом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в пресс-центре «Россия сегодня».

Он рассказал, что 327 человек удалили за использование средств связи, 390 учеников - за шпаргалки во время экзамена.