В «Единой России» приостановили членство в партии Ильшата Гафурова

В Татарстане региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова на время следствия по обвинению его в убийстве, сообщает ТАСС.

В минувший вторник профессор был взят под стражу сотрудниками ФСБ России. Затем отправлен в Москву, где его арестовали сроком на один месяц. По предварительным данным, речь идет о двух убийствах, совершенных в 1990-х годах, в которых фигурировали лидеры ОПГ из Набережных Челнов. Об этом сообщило издание «Татар-информ», сославшись на свои источники.