В «Единой России» приостановили членство в партии Ильшата Гафурова

В Татарстане региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова на время следствия по обвинению его в убийстве, сообщает ТАСС.

В минувший вторник профессор был взят под стражу сотрудниками ФСБ России. Затем отправлен в Москву, где его арестовали сроком на один месяц. По предварительным данным, речь идет о двух убийствах, совершенных в 1990-х годах, в которых фигурировали лидеры ОПГ из Набережных Челнов. Об этом сообщило издание «Татар-информ», сославшись на свои источники.

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Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам в подстрекательстве и приготовлении к убийству, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Изменить меру пресечения на более мягкую, его адвокатам не удалось. Суд отклонил ходатайство защиты.

Гафуров, помимо работы в университете, был депутатом госсовета Татарстана. До назначения на должность ректора 12 лет занимал пост мэра Елабуги.

Ранее депутата Марченко исключили из фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестУбийстваЕдиная РоссияОбвинение
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