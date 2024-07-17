В ЕАО разрешили использовать региональный маткапитал на лечение детей
Семьи в Еврейской автономной области смогут использовать региональный материнский капитал для лечения детей. Об этом написал глава региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале.
Как отметил руководитель ЕАО, соответствующие изменения утвердил областной парламент.
«Теперь в случае, если ребенку потребуется платное лечение, семья сможет использовать сертификат как на оплату медицинских услуг, так и на сопутствующие расходы», — написал Гольдштейн, указав, что власти утверждают их окончательный перечень.
Ранее жители ЕАО могли потратить региональный маткапитал на улучшение жилищных условий, образование, покупку автомобиля для семей с ребенком-инвалидом.
Между тем президент Владимир Путин предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор ребенка в школу, пишет 360.ru.
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