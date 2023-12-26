Власти регионов РФ запретили салюты на Новый год
Власти российских регионов массово ввели запрет на салюты и петарды на Новый год и Рождество, а также после праздников, сообщает «ФедералПресс».
Как правило, ограничения ввели в тех субъектах РФ, которые граничат с Украиной и постоянно атакуются беспилотниками и обстреливаются. Это Крым, а также Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Орловская и Псковская области. При этом в некоторых регионах пиротехнику запретили продавать.
Кроме того, власти многих российских городов отказались от салютов и массовых гуляний в новогоднюю ночь. Это Анапа, Барнаул, Великий Новгород, Иркутск, Казань, Пермь, Москва, Нижний Новгород, Омск, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар и Уфа. При этом жителям этих городов пользоваться пиротехникой можно, но в соответствии с правилами или на специальных площадках.
Ранее епутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что не нужно забывать, что «проходит специальная военная операция, и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов, петард и прочее», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru