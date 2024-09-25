В двух регионах РФ появился вариант коронавируса XEC
25 сентября 202402:02
В Ростовской области и Уфе выявили случаи коронавируса, относящиеся к варианту XEC, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство отслеживает ситуацию с новым вариантом COVID-19, который быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.
С наступлением осени число случаев заражения COVID-19 увеличивается, поскольку коронавирус уже стал сезонным заболеванием, пояснил в беседе с НСН вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru