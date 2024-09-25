В двух регионах РФ появился вариант коронавируса XEC

В Ростовской области и Уфе выявили случаи коронавируса, относящиеся к варианту XEC, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC

Ведомство отслеживает ситуацию с новым вариантом COVID-19, который быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.

С наступлением осени число случаев заражения COVID-19 увеличивается, поскольку коронавирус уже стал сезонным заболеванием, пояснил в беседе с НСН вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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