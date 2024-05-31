В Думу внесли законопроект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Правительство представило в Госдуму проект базового закона о семейной налоговой выплате для работающих родителей с двумя или более детьми. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Предлагаемая мера внедряется в рамках реформирования налоговой системы России. Согласно документу, новые правила могут вступить в силу с 1 января 2026 года.