В Думу внесли законопроект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми
Правительство представило в Госдуму проект базового закона о семейной налоговой выплате для работающих родителей с двумя или более детьми. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Предлагаемая мера внедряется в рамках реформирования налоговой системы России. Согласно документу, новые правила могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Законопроект предполагает, что выплаты будут положены семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания, и составят 7% от уплаченного НДФЛ.
Граждане, имеющие право на вычет, смогут подать заявление с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Если закон примут, заявки за 2025 год можно будет подать с 1 мая по 1 октября 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru