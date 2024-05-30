Минтруд: Семейная налоговая выплата с 2026 года охватит четыре миллиона семей

Уточняется, что фактическая ставка НДФЛ для таких семей составит всего 6%.

Ранее законодатели предложили ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей изменения не коснутся, они будут платить НДФЛ в размере 13%. При доходе до пяти миллионов рублей ставка составит 15%, до 20 миллионов рублей — 18%, до 50 миллионов рублей — 20%. Для тех же, кто зарабатывает в год от 50 млн рублей, НДФЛ достигнет 22%.

30 мая подготовленный Минфином налоговый пакет законопроектов одобрен на заседании правительства РФ, передает «Радиоточка НСН».

