Минтруд: Семейная налоговая выплата с 2026 года охватит четыре миллиона семей
Семейная налоговая выплата с 2026 года охватит четыре миллиона семей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Если среднедушевой доход семьи составляет не более 1,5 прожиточных минимумов на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена семейной налоговой выплатой.
Уточняется, что фактическая ставка НДФЛ для таких семей составит всего 6%.
Ранее законодатели предложили ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей изменения не коснутся, они будут платить НДФЛ в размере 13%. При доходе до пяти миллионов рублей ставка составит 15%, до 20 миллионов рублей — 18%, до 50 миллионов рублей — 20%. Для тех же, кто зарабатывает в год от 50 млн рублей, НДФЛ достигнет 22%.
30 мая подготовленный Минфином налоговый пакет законопроектов одобрен на заседании правительства РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru