В Думу внесен проект об освобождении от ответственности подсудимых контрактников

Верховный суд предложил освободить участников военной операции на Украине от уголовной ответственности на всех стадиях дела, включая суд. Соответствующий законопроект с поправками в уголовно кодекса ВС внес в Госдуму.

Документ расширяет действующие нормы, позволяя освобождать от наказания не только обвиняемых и осужденных, но и подсудимых, если они служат или служили в период мобилизации или войны.