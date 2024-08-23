В Думу внесен проект об освобождении от ответственности подсудимых контрактников
Верховный суд предложил освободить участников военной операции на Украине от уголовной ответственности на всех стадиях дела, включая суд. Соответствующий законопроект с поправками в уголовно кодекса ВС внес в Госдуму.
Документ расширяет действующие нормы, позволяя освобождать от наказания не только обвиняемых и осужденных, но и подсудимых, если они служат или служили в период мобилизации или войны.
Если будет принято решение о призыве или контракте, суд сможет приостановить дело или освободить фигуранта от наказания на основе ходатайства командования или по другим причинам.
В 2023 году уже был принят закон, касающийся уголовной ответственности для участников специальной военной операции. Он разрешает осужденным за уголовные преступления заключать контракт на службу в армии и обеспечивает им соответствующие гарантии., передает «Радиоточка НСН».
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