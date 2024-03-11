Госдума одобрила проект об освобождении от наказания контрактников СВО
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности. Госдума рассмотрит документ 12 марта, передает ТАСС.
Согласно законопроекту, УК и УПК предлагается дополнить статьями, в которых будет прописан уже действующий механизм освобождения от уголовной ответственности для тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Такая схема касается подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, от уголовной ответственности будут освобождены уже осужденные граждане за рядом исключений.
Авторы проекта предлагают приостанавливать дела подозреваемых в совершении преступления при заключении контракта с ВС РФ. А срок уже осужденных будет заменен на условный.
Если во время прохождения военной службы эти лица совершат новые преступления, суд назначит им наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Предполагается, что контролировать поведение подозреваемых и осужденных в армии будет командование воинских частей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура: Ан-12 аварийно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за неисправности шасси
- Минобороны Белоруссии начало проверку боеготовности соединений
- Песков заявил о присутствии на Украине советников НАТО
- Песков не стал подтверждать смену главкома ВМФ
- СМИ: В ЕС планируют одобрить новые санкции против России 13 марта
- Путин поручил создать раздел о льготах для участников СВО на портале госуслуг
- Госдума одобрила проект об освобождении от наказания контрактников СВО
- СМИ: Минтранс запросил 295 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов
- Правительство утвердило условия обмена заблокированными активами
- СМИ: В РФ предложили запустить молодежную ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru