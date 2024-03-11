Госдума одобрила проект об освобождении от наказания контрактников СВО

Авторы проекта предлагают приостанавливать дела подозреваемых в совершении преступления при заключении контракта с ВС РФ. А срок уже осужденных будет заменен на условный.

Если во время прохождения военной службы эти лица совершат новые преступления, суд назначит им наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Предполагается, что контролировать поведение подозреваемых и осужденных в армии будет командование воинских частей.



