Госдума одобрила проект об освобождении от наказания контрактников СВО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности. Госдума рассмотрит документ 12 марта, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, УК и УПК предлагается дополнить статьями, в которых будет прописан уже действующий механизм освобождения от уголовной ответственности для тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Такая схема касается подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, от уголовной ответственности будут освобождены уже осужденные граждане за рядом исключений.

В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовного наказания контрактников

Авторы проекта предлагают приостанавливать дела подозреваемых в совершении преступления при заключении контракта с ВС РФ. А срок уже осужденных будет заменен на условный.

Если во время прохождения военной службы эти лица совершат новые преступления, суд назначит им наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Предполагается, что контролировать поведение подозреваемых и осужденных в армии будет командование воинских частей.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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