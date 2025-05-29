В Думе предложили платить россиянам за использование личных гаджетов в работе

В пояснительной записке к инициативе утверждается, что многие россияне несут дополнительные финансовые затраты из-за использования своих устройств для выполнения рабочих задач. Депутаты предложили возложить на работодателя выплату компенсаций за эти расходы.

Размер и порядок такой прибавки должны быть определены индивидуально по условиям трудового договора. Отмечается, что дополнительные деньги предусмотрены для тех работников, кому необходимо выполнять свои обязанности с использованием электронных устройств.

Ранее Госдума приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий, напоминает НСН.

