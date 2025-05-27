Госдума приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий

Как сообщает пресс-служба нижнейпалаты парламента, документ предоставляет работодателю право уменьшить размер премии только за тот период, в котором было начислено поощрение и применено взыскание. При это общее снижение зарплаты в данном случае не может превышать 20% в месяц.

Также закон запрещает работодателю использовать замечания, выговоры и увольнение в качестве повода для произвольного уменьшения выплат.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что у каждого десятого россиянина желание уволиться возникает несколько раз в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

