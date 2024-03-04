В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, предполагающий прибавку к пенсии выплаты в два прожиточных минимума при стаже работы от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы.

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На данный момент законопроект направлен для заключения в правительство. В случае принятия в дальнейшем конкретные правила осуществления социальной доплаты к страховой пенсии по старости и порядок пересмотра ее размера и индексации будут устанавливаться приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.

На 2024 года прожиточный минимум для пенсионеров России составляет 13 290 рублей, следует из пояснительной записке к инициативе.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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