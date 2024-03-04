В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, предполагающий прибавку к пенсии выплаты в два прожиточных минимума при стаже работы от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы.
На данный момент законопроект направлен для заключения в правительство. В случае принятия в дальнейшем конкретные правила осуществления социальной доплаты к страховой пенсии по старости и порядок пересмотра ее размера и индексации будут устанавливаться приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.
На 2024 года прожиточный минимум для пенсионеров России составляет 13 290 рублей, следует из пояснительной записке к инициативе.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе
- ФАС возбудила дело против «Почта банка» за нарушение закона о рекламе
- Чемпион мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП
- ФСБ: Пострадавших при взрыве на железнодорожном мосту под Самарой нет
- Нападающий «Спартака» Промес в ОАЭ помещён под домашний арест
- Кристина Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге
- Всероссийский фестиваль мультфильмов примет Красноярский край
- Умерла актриса Театра на Таганке Алла Богина
- В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
- СМИ: Посла Германии вызвали в МИД России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru