В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

На данный момент законопроект направлен для заключения в правительство. В случае принятия в дальнейшем конкретные правила осуществления социальной доплаты к страховой пенсии по старости и порядок пересмотра ее размера и индексации будут устанавливаться приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.

На 2024 года прожиточный минимум для пенсионеров России составляет 13 290 рублей, следует из пояснительной записке к инициативе.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках, напоминает «Радиоточка НСН».

