В Думе пояснили дачникам порядок уплаты налогов на бани и туалеты
Если баня, сарай, теплица или туалет на даче относятся к хозяйственным постройкам, владелец обязан платить за них налоги, заявил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
«Главный признак такой постройки – наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства, и налог с них платить граждане не должны», – заявил Гаврилов.
Хозпостройку с фундаментов собственник обязан зарегистрировать в Росреестре и платить за нее налог. Дачник освобождается от его уплаты, если площадь строения не превышает 50 квадратных метров, отметил Гаврилов.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил ввести налог на разведение животных для тех, кто желает заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. Слова парламентария приводит «Российская газета».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru