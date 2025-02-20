В ДУМ РФ сняли со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей
Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов убрал из своего кабинета картины с ордынцами, которая ранее вызвала широкий общественный резонанс. Об этом он рассказал РИА Новости.
Он пояснил, что у него не было намерений оскорбить кого-то. По словам Мухетдинова, картины, размещенные в кабинете, иллюстрировали конкретные исторические события. В частности, общественный резонанс вызвало изображение сюжета битвы на реке Калке о том, как монгольские военачальники стоят на телах русских князей.
Как добавил Мухетдинов, сейчас стены в его кабинете пустуют. В дальнейшем на них разместят картины к 80-летию Победы.
Ранее публицист Александр Дюков выложил в своих соцсетях фотографию из кабинета первого зампреда ДУМ с картиной «Битва на Калке» — на ней монгольские военачальники стоят на телах русских князей. Позже картину заметил военный блогер Юрий Подоляка и обвинил членов ДУМ РФ в «открытой русофобии», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru