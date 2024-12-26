Муфтий Москвы ответил на критику после заявлений о Новом годе и многоженстве

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с РБК прокомментировал критику члена СПЧ Кирилла Кабанова, который ранее предложил проверить деятельность муфтия и ДУМ России после его высказываний.

Аляутдинов заявил, что Кабанов мог быть не знаком с исламскими традициями и делал выводы на основе медийных интерпретаций.