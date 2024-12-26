Муфтий Москвы ответил на критику после заявлений о Новом годе и многоженстве

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с РБК прокомментировал критику члена СПЧ Кирилла Кабанова, который ранее предложил проверить деятельность муфтия и ДУМ России после его высказываний.

Аляутдинов заявил, что Кабанов мог быть не знаком с исламскими традициями и делал выводы на основе медийных интерпретаций.

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Муфтий отметил, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка воспринимаются как сказочные персонажи, не имеющие религиозного значения. Он добавил, что неверие в этих персонажей не может рассматриваться как противоправное действие.

Ранее Совет улемов разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии равного и справедливого отношения к каждой из жен. Однако Генеральная прокуратура России указала, что эта фетва противоречит законодательству страны и государственной семейной политике. Ведомство потребовало от руководства ДУМ устранить нарушение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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