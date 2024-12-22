В Духовном управлении мусульман РФ объяснили разрешение многоженства

Решение совета улемов (богословов) разрешить религиозное многоженство связано с защитой прав женщин и детей, сообщил в Telegram председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.

Останина критически отозвалась о многоженстве в свете светских законов России

По его словам, это не нарушает нормы светского законодательства страны, так как речь идет не о гражданском браке, регистрируемом в загсе, а о «религиозном браке — никахе», который является внутренним делом мусульманской общины и полностью регулируется только внутренними установлениями религии.

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала заявление о многоженстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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