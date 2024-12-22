В Духовном управлении мусульман РФ объяснили разрешение многоженства
Решение совета улемов (богословов) разрешить религиозное многоженство связано с защитой прав женщин и детей, сообщил в Telegram председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.
По его словам, это не нарушает нормы светского законодательства страны, так как речь идет не о гражданском браке, регистрируемом в загсе, а о «религиозном браке — никахе», который является внутренним делом мусульманской общины и полностью регулируется только внутренними установлениями религии.
Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала заявление о многоженстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Взрыв в банке в Петербурге классифицирован как теракт
- СМИ: В столице Йемена прогремел взрыв
- В Духовном управлении мусульман РФ объяснили разрешение многоженства
- Международный валютный фонд выдвинул новые условия Украине
- «Не смотрите наверх» возглавил рейтинг фильмов-катастроф десятилетия
- Тилль Линдеманн выпустил новую песню и анонсировал тур
- Экс-замминистра просвещения РФ задержали по делу о мошенничестве
- МО РФ: Гражданские производители кратно увеличили объемы производства дронов
- Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию
- Mia Boyka заявила, что Надежда Кадышева отказалась от дуэта с ней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru