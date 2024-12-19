Останина критически отозвалась о многоженстве в свете светских законов России
Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала заявление муфтия Москвы о том, что Духовное управление мусульман разрешило мужчинам заключать до четырех браков. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что такое заявление противоречит Конституции и семейному кодексу России.
Останина подчеркнула, что Россия является светским государством, и граждане должны жить по светским законам вне зависимости от своей религиозной принадлежности. Она считает, что религиозные законы не должны диктовать светскому обществу свои нормы.
Депутат также указала, что многоженство противоречит традиционным семейным ценностям и может вызвать проблемы в плане единого пособия, материнского капитала и других социальных выплат.
По словам Останиной, в России семейная ценность — это брак между мужчиной и женщиной, и многоженство не должно становиться общепринятой практикой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru