Останина критически отозвалась о многоженстве в свете светских законов России

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала заявление муфтия Москвы о том, что Духовное управление мусульман разрешило мужчинам заключать до четырех браков. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что такое заявление противоречит Конституции и семейному кодексу России.

Останина подчеркнула, что Россия является светским государством, и граждане должны жить по светским законам вне зависимости от своей религиозной принадлежности. Она считает, что религиозные законы не должны диктовать светскому обществу свои нормы.