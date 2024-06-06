В Дубае откроют автосалон Lada

В Объединенных Арабских Эмиратах появится автосалон Lada, рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«АвтоВАЗ» продаст всё!»: Чем новая Lada Iskra покорит сердца россиян

По его словам, соглашение было заключено с одним из дилеров в Дубае, где бренд Lada будет представлен на главной автомобильной улице, где располагаются все ведущие автомобильные бренды мира.

Накануне на ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил свою новую модель - Lada Iskra. По словам Соколова, в проект было инвестировано 23 миллиарда рублей, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:"автоваз"ДубайАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры