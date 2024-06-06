В Дубае откроют автосалон Lada
6 июня 202414:21
В Объединенных Арабских Эмиратах появится автосалон Lada, рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, соглашение было заключено с одним из дилеров в Дубае, где бренд Lada будет представлен на главной автомобильной улице, где располагаются все ведущие автомобильные бренды мира.
Накануне на ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил свою новую модель - Lada Iskra. По словам Соколова, в проект было инвестировано 23 миллиарда рублей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru