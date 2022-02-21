Банк «Россия» организовал фонд помощи детям Донбасса
Банк «Россия» создал фонд помощи детям Донбасса, сообщают «Известия».
Как заявили в кредитном учреждении, его размер составит 1 млрд рублей. «В эти трудные для Донбасса времена, когда особенно страдают дети, такая поддержка особенно необходима», — отметили в банке.
Напомним, эвакуированные из Донбасса беженцы продолжают прибывать в Россию. За сутки границу РФ пересекли более 30 тысяч человек. Более 60%, которые в настоящее время находятся в пунктах временного размещения — это дети.
Всех приезжающих в пунктах пропуска и временного размещения тестируют на наличие COVID-19.
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