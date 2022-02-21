Банк «Россия» организовал фонд помощи детям Донбасса

Как заявили в кредитном учреждении, его размер составит 1 млрд рублей. «В эти трудные для Донбасса времена, когда особенно страдают дети, такая поддержка особенно необходима», — отметили в банке.

Напомним, эвакуированные из Донбасса беженцы продолжают прибывать в Россию. За сутки границу РФ пересекли более 30 тысяч человек. Более 60%, которые в настоящее время находятся в пунктах временного размещения — это дети.

Всех приезжающих в пунктах пропуска и временного размещения тестируют на наличие COVID-19.

