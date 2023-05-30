В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система противовоздушной обороны работает в Московской области, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Воробьев отметил, что все экстренные службы работают, и призвал жителей Московской области сохранять спокойствие.

СМИ сообщили, что в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. Взрывы слышали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи, передает «Радиоточка НСН».

