В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома не зафиксировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система противовоздушной обороны работает в Московской области, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Воробьев отметил, что все экстренные службы работают, и призвал жителей Московской области сохранять спокойствие.

СМИ сообщили, что в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. Взрывы слышали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваАэропорт

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