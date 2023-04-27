В Домодедово опровергли сообщения о дронах в районе аэропорта

В небе над московским аэропортом «Домодедово» беспилотники не летали ни в среду, ни в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

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Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что пилот авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс Уфа - Москва, на подлете к аэропорту заметил беспилотник.

По словам представителя аэропорта, данная информация не соответствует действительности, более того, рейсов данной авиакомпании, следующих из Уфы в аэропорт, в четверг нет в расписании.

Рейс NordStar из Уфы в «Домодедово» был в среду, но в аэропорту отметили, что в этот день беспилотников также не было зафиксировано.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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