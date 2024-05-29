Комику Галкину отказали в снятии с него статуса иноагента

По словам представителя артиста Екатерины Зубань, статус иноагента затрагивает права и свободы Галкина. Она добавила, что юморист не занимался и не занимается политической деятельностью.

Отмечается, что Галкин не в первый раз подает иски о снятии статуса иноагента, однако каждый раз его заявления отклонялись. В Министерстве юстиции отмечают, что комик занимается политической деятельностью и получает финансирование со стороны Украины.

Ранее российская певица Алла Пугачева разместила в соцсетях пост и обращением к Минюсту России с просьбой признать ее иноагентом, как и ее супруга Галкина, сообщает «Радиоточка НСН».

