Россиян предупредили о штрафе за выгул опасных собак без намордника

Сейчас выгул опасных собак без необходимых приспособлений за пределами огороженной территории, принадлежащей владельцу, не предусматривает административной ответственности. Однако в соответствии с проектом КоАп, владельцев таких животных, выгуливающих их без намордника и поводка в нарушение установленных правил, ожидает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

По закону потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей». В частности, в список входят американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, гуль дог, акбаш, булли кутта, волко-собачьи гибриды, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака.

