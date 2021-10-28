Россиян предупредили о штрафе за выгул опасных собак без намордника
Россиянам будет грозить штраф до пяти тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на обновленную редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Сейчас выгул опасных собак без необходимых приспособлений за пределами огороженной территории, принадлежащей владельцу, не предусматривает административной ответственности. Однако в соответствии с проектом КоАп, владельцев таких животных, выгуливающих их без намордника и поводка в нарушение установленных правил, ожидает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
По закону потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей». В частности, в список входят американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, гуль дог, акбаш, булли кутта, волко-собачьи гибриды, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака.
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