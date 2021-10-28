Россиян предупредили о штрафе за выгул опасных собак без намордника

Россиянам будет грозить штраф до пяти тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на обновленную редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

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Сейчас выгул опасных собак без необходимых приспособлений за пределами огороженной территории, принадлежащей владельцу, не предусматривает административной ответственности. Однако в соответствии с проектом КоАп, владельцев таких животных, выгуливающих их без намордника и поводка в нарушение установленных правил, ожидает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

По закону потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей». В частности, в список входят американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, гуль дог, акбаш, булли кутта, волко-собачьи гибриды, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СобакиШтрафыРоссия
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