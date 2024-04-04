В ДНР введут региональный маткапитал на третьего и последующих детей

Как отметил глава ДНР, в текущем году власти планируют принять закон о мерах соцподдержки многодетных семей в республике.

«Будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал. Это 200 тысяч рублей при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее в России увеличили до 630 тысяч рублей размер материнского капитала на первого ребенка, до 833 тысяч — на второго, напоминает RT.

