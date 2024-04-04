В ДНР введут региональный маткапитал на третьего и последующих детей
Региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка планируют ввести в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии.
Как отметил глава ДНР, в текущем году власти планируют принять закон о мерах соцподдержки многодетных семей в республике.
«Будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал. Это 200 тысяч рублей при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Ранее в России увеличили до 630 тысяч рублей размер материнского капитала на первого ребенка, до 833 тысяч — на второго, напоминает RT.
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