В ДНР введут региональный маткапитал на третьего и последующих детей

Региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка планируют ввести в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии.

В России сертификат на маткапитал получили 13,9 млн семей

Как отметил глава ДНР, в текущем году власти планируют принять закон о мерах соцподдержки многодетных семей в республике.

«Будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал. Это 200 тысяч рублей при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее в России увеличили до 630 тысяч рублей размер материнского капитала на первого ребенка, до 833 тысяч — на второго, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Денис ПушилинМатеринский КапиталДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры