В ДНР отменили режим ЧС
2 февраля 202416:45
Режим чрезвычайной ситуации отменили в ДНР, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте республики.
В документе также сказано, что на территории ДНР устанавливается режим повышенной готовности.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2024 года.
Накануне в Москве открылось представительство Херсонской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru