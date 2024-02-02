В ДНР отменили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации отменили в ДНР, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте республики.

В школах ДНР создали почти 600 театральных коллективов с 2022 года

В документе также сказано, что на территории ДНР устанавливается режим повышенной готовности.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2024 года.

Накануне в Москве открылось представительство Херсонской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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