В школах ДНР создали почти 600 театральных коллективов с 2022 года

Она отметила, что с 2022 года в ДНР реализуется проект по созданию школьных театров. По словам Толстыкиной, для помощи школьным театрам организовано взаимодействие с учреждениями культуры.

Ранее на сайте Минкультуры РФ сообщалось, что поставки музыкальных инструментов и оборудования для учреждений культуры начались в Донецкую, Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в рамках нацпроекта «Культура», передает «Радиоточка НСН».

