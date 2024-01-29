В школах ДНР создали почти 600 театральных коллективов с 2022 года
Проект «Школьный театр» охватил 580 школ Донецкой народной республики, в этих образовательных организациях функционируют 588 театральных коллективов. Об этом сообщила в Telegram-канале вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.
Она отметила, что с 2022 года в ДНР реализуется проект по созданию школьных театров. По словам Толстыкиной, для помощи школьным театрам организовано взаимодействие с учреждениями культуры.
Ранее на сайте Минкультуры РФ сообщалось, что поставки музыкальных инструментов и оборудования для учреждений культуры начались в Донецкую, Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в рамках нацпроекта «Культура», передает «Радиоточка НСН».
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