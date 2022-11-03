«Не для пиара»: Предприниматели оказывают поддержку жителям Донбасса

Российские компании активно участвуют в акциях поддержки новых регионов, жителям присылают все необходимое, заявила председатель Центра волонтерской (добровольческой) деятельности при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы Инга Яппарова в пресс-центре НСН.

«На территориях много правительственных организаций, сейчас проходят акции ОНФ. Мы запустили дополнительную акцию среди предпринимателей. Коллегам нужна помощь именно в поставке грузов. Например, представители Общественной палаты ДНР открыли в Мариуполе уже два пункта бесплатной выдачи одежды. Мы сегодня осуществляем поставки через МЧС, есть организации, которые шьют спальники и все необходимое, помощь масштабная, многие компании делятся своими товарами, это делается не для пиара», - рассказала Яппарова.

При доставке гуманитарной помощи в новые российские регионы возникают трудности с транспортировкой, заявила ранее директор автономной некоммерческой организации Авторский центр «Мир семьи», заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН.

