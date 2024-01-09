В Дмитрове отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов
9 января 202411:55
Власти города Дмитров сообщили о возобновлении подачи отопления и горячей воды в 22 жилых домах, а также школе и детскому саду. Оставшиеся восемь домов вернутся к привычному обслуживанию в ближайшие сроки.
"В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения", - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Илья Поночевный.
Оставшиеся восемь домов вернутся к привычному обслуживанию в ближайшие сроки, уточнил он.
Накануне президент России Владимир Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Московской и Херсонской областях. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эстония будет направлять Украине 0,25% ВВП на военные нужды
- Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
- Mediascope: Первый канал стал лидером новогоднего эфира
- Два человека пострадали при опрокидывании автобуса в Калмыкии
- В Дмитрове отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов
- Сомнолог предупредил о развитии бессонницы к середине зимы
- Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство
- Путин дал российское гражданство хоккеисту Лайпсику
- Протест фермеров собрал около 680 автомобилей и тракторов в Берлине
- Военному в США дали 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных Китаю
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru