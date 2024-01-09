В Дмитрове отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов

Власти города Дмитров сообщили о возобновлении подачи отопления и горячей воды в 22 жилых домах, а также школе и детскому саду. Оставшиеся восемь домов вернутся к привычному обслуживанию в ближайшие сроки.

В подмосковном Дмитрове произошла утечка на теплосети от котельной
"В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения", - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Илья Поночевный.

Оставшиеся восемь домов вернутся к привычному обслуживанию в ближайшие сроки, уточнил он.

Накануне президент России Владимир Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Московской и Херсонской областях. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеОтопление

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