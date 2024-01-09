В подмосковном Дмитрове произошла утечка на теплосети от котельной
Утечка на теплосети от котельной произошла в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове Московской области. Об этом сообщил глава города Илья Поночевный.
По словам градоначальника, специалисты оперативно обнаружили утечку, однако, предположительно, возникла еще одна. Из-за выполнения восстановительных работ была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения.
«Работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят», — написал Поночевный в своем Telegram-канале.
Ранее в подмосковном Подольске произошла коммунальная авария, десятки домов остались без отопления. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации локального характера, напоминает «Свободная пресса». По факту ЧП возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, пишет RT.
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