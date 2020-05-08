В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Аннулирование ряда рабочих цифровых пропусков в российской столице вызвано тем, что заявленные гражданами данные не прошли проверку в специальных информационных системах. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он утверждает, что речь идёт о тех случаях, когда сведения не были верифицированы по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также МВД. Например, по словам Лысенко, кто-то указывал, что оформляет пропуск на паспорт гражданина России, но при этом вносил комбинацию любых десяти цифр. Другие указывали ИНН работодателя либо неправильно, либо не того, который уплачивает взнос в ПФР и ФНС.

Все, кто подпадает под эти случаи, могут пройти на сайт i.moscow и доказать, что они действительно трудятся на том или ином предприятии. Лысенко также подтвердил, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина все рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически. Кроме того, все владельцы удостоверений, как и прежде, ездят без цифрового пропуска.

