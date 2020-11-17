В детских центрах Чечни изображения героев американских комиксов заменят на чеченских
В детских развлекательных центрах Чечни запретили использование изображений персонажей американских кинолент. Их заменят героями чеченского эпоса и литературы. Такое решение принял глава Республики Рамзан Кадыров во время посещения одного из детских развлекательных центров.
На своей странице «Вконтакте» он написал, что решил внести «небольшие коррективы» в ходе осмотра детских помещений.
Чеченский лидер в ходе посещения заявил, что изображенные герои комиксов – выдуманные персонажи, в то время как в истории Чечни есть свои герои.
Власти Чечни разными способами стремятся сохранить собственные традиции. Так в 2015 году Министерство культуры республики опубликовало основные требования к свадебным церемониям. В частности, министерство предложило запретить разрезать торт и танцевать невестам.
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