В детских центрах Чечни изображения героев американских комиксов заменят на чеченских

В детских развлекательных центрах Чечни запретили использование изображений персонажей американских кинолент. Их заменят героями чеченского эпоса и литературы. Такое решение принял глава Республики Рамзан Кадыров во время посещения одного из детских развлекательных центров.

На своей странице «Вконтакте» он написал, что решил внести «небольшие коррективы» в ходе осмотра детских помещений.

Чеченский лидер в ходе посещения заявил, что изображенные герои комиксов – выдуманные персонажи, в то время как в истории Чечни есть свои герои.