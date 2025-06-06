В детсаду при школе №1450 на юге Москвы выявлен случай кори

Роспотребнадзор сообщил о регистрации единичного случая кори у воспитанника детского сада при школе №1450 «Олимп» в Южном административном округе Москвы. Об этом говорится в заявлении столичного управления ведомства.

Согласно сообщению, эпидемиологическое расследование началось 3 июня сразу после выявления случая заболевания.

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В учебное учреждение направлено предписание с требованием организовать противоэпидемические мероприятия, включая временное ограничение посещения детского сада для детей и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации или перенесённой ранее кори.

Также предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям среди тех, кто может быть в группе риска. Специалисты Роспотребнадзора определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу на месте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:Детский СадШколаБолезнь

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