В детсаду при школе №1450 на юге Москвы выявлен случай кори

В учебное учреждение направлено предписание с требованием организовать противоэпидемические мероприятия, включая временное ограничение посещения детского сада для детей и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации или перенесённой ранее кори.

Также предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям среди тех, кто может быть в группе риска. Специалисты Роспотребнадзора определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу на месте, передает «Радиоточка НСН».

