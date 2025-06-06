В детсаду при школе №1450 на юге Москвы выявлен случай кори
Роспотребнадзор сообщил о регистрации единичного случая кори у воспитанника детского сада при школе №1450 «Олимп» в Южном административном округе Москвы. Об этом говорится в заявлении столичного управления ведомства.
Согласно сообщению, эпидемиологическое расследование началось 3 июня сразу после выявления случая заболевания.
В учебное учреждение направлено предписание с требованием организовать противоэпидемические мероприятия, включая временное ограничение посещения детского сада для детей и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации или перенесённой ранее кори.
Также предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям среди тех, кто может быть в группе риска. Специалисты Роспотребнадзора определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу на месте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru