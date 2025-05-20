В Москве выявили случай кори у студента филфака МГУ
Случай кори выявили у студента МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Отмечается, что заболевание обнаружили у учащегося филологического факультета вуза. МГУ проводит противоэпидемические мероприятия: определены контактные лица и приняты меры для недопущения распространения кори. Ситуацию контролируют администрация МГУ и столичное управление Роспотребнадзора, проводятся вакцинация и обработка помещения.
«Сотрудникам и студентам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании, разрешено работать и учиться в учебном корпусе», - указали в вузе.
Для остальных студентов ввели дистанционный режим обучения с применением электронных и дистанционных образовательных технологий до 2 июня.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что в 2024 году Россия вошла в тройку лидеров по уровню заболеваемости корью в Европе. Процент вакцинированных составляет менее 80%, что создает благоприятные условия для распространения заболевания, пишет 360.ru.
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