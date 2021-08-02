Роспотребнадзор вновь рекомендовал воздержаться от купания в фонтанах в День ВДВ

В День воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечается 2 августа, специалисты Роспотребнадзора посоветовали десантниками отказаться от традиционного купания в фонтанах. В ведомстве отметили, что вода в них не обеззараживается, поэтому купание может стать причиной различных инфекций – кишечных или респираторных.

«Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане - энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», - заявили в Роспотребнадзора.

Также в ведомстве добавили, что конструкция фонтанов не предназначена для купания. Кроме того, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка, а неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током.

Напомним, купание в фонтанах является одной из традиций десантников в день ВДВ, при этом, однозначной версии, с чем она связана, нет.