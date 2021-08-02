Роспотребнадзор вновь рекомендовал воздержаться от купания в фонтанах в День ВДВ
В День воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечается 2 августа, специалисты Роспотребнадзора посоветовали десантниками отказаться от традиционного купания в фонтанах. В ведомстве отметили, что вода в них не обеззараживается, поэтому купание может стать причиной различных инфекций – кишечных или респираторных.
«Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане - энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», - заявили в Роспотребнадзора.
Также в ведомстве добавили, что конструкция фонтанов не предназначена для купания. Кроме того, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка, а неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током.
Напомним, купание в фонтанах является одной из традиций десантников в день ВДВ, при этом, однозначной версии, с чем она связана, нет.
А ранее в марте сообщалось, что В Крыму появятся 56-й десантно-штурмовой полк, который создадут из 56-й десантно-штурмовой бригады. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Дислоцироваться они будут в Феодосии. Эти изменения произойдут до конца года, отмечает RT.
Также во Пскове развернут третий десантно-штурмовой полк 76-й дивизии.
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