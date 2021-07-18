В Депздраве рассказали, как пережить жару
Депздрав сообщил, как вести себя в теплое время года, особенно в жару. Специалисты рекомендуют воздержаться от жирного и жареного, а еще отказаться от ледяных напитков и алкоголя. Эксперты напоминают о необходимости соблюдения ежедневного питьевого режима. Они советуют утолять жажду чистой питьевой водой.
Ранее россиян призвали отказаться от городского секса в жару. Врач-сексолог Александр Полеев предупредил, что опасность жары многие недооценивают, потому что это неявная нагрузка: «Кажется, что просто жарко, а на самом деле нарушается кровообращение сердца. В связи с этим часто бывают смертельные случаи во время полового акта или физических нагрузок», - уточнил врач.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- В китайском Шанхае заработал самый большой в мире планетарий
- В Депздраве рассказали, как пережить жару
- Больше половины россиян не устраивает их зарплата
- РФ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года
- На украинских пограничников напали на границе с Россией
- Страны ОПЕК+ урегулировали объемы добычи нефти до конца 2022 года
- В России высмеяли намерение СБУ допросить Шойгу в Мариуполе
- Глава британского правительства уйдет на карантин после взаимодействия к больным COVID-19 министром
- Москвичей предупредили о ливнях с градом в понедельник
- Вероника Никульшина из Pussy Riot уехала за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru