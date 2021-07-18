В Депздраве рассказали, как пережить жару

Депздрав сообщил, как вести себя в теплое время года, особенно в жару. Специалисты рекомендуют воздержаться от жирного и жареного, а еще отказаться от ледяных напитков и алкоголя. Эксперты напоминают о необходимости соблюдения ежедневного питьевого режима. Они советуют утолять жажду чистой питьевой водой.

Ранее россиян призвали отказаться от городского секса в жару. Врач-сексолог Александр Полеев предупредил, что опасность жары многие недооценивают, потому что это неявная нагрузка: «Кажется, что просто жарко, а на самом деле нарушается кровообращение сердца. В связи с этим часто бывают смертельные случаи во время полового акта или физических нагрузок», - уточнил врач.



