В Депздраве Москвы предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники звонят москвичам, представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы и хотят помочь обновить приложение, рассказали в Депздраве столицы.
После чего гражданин получает ссылку, переходит по ней, а мошенникам приходит код. Цель – кража личных данных. В Депздраве уточнили, что подобные звонки стоит сразу же сбрасывать.
До этого член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что злоумышленники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций.
По его словам, мошенники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания. Кроме данных карты, аферисты могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru