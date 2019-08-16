В департаменте здравоохранения Москвы рассказали рецепт защиты от вирусов гриппа

В Департаменте здравоохранения Москвы на фоне холодной летней погоды поделились рецептом, который поможет защититься от вирусов гриппа и ОРЗ. Сотрудник департамента Андрей Тяжельников рассказал об этом Агентству городских новостей Москва.

По его словам, снижению активности инфекции способствуют масла эвкалипта, чайного дерева, мирры, можжевельника, кедра и хвои. Врач рекомендует носить с собой носовой платок, предварительно нанеся на него пару капель одного из вышеперечисленных масел, и использовать его в многолюдных местах.

Кроме того, Тяжельников добавил, что справиться со стрессом жизни в большом городе помогут масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы. Он отметил их расслабляющий и успокаивающий эффекты.

Текущее лето в Москве порадовало горожан минимальным количеством теплых солнечных дней. Ранее сообщалось, что июль 2019 года стал самым холодным за столетие.

