В департаменте здравоохранения Москвы рассказали рецепт защиты от вирусов гриппа
В Департаменте здравоохранения Москвы на фоне холодной летней погоды поделились рецептом, который поможет защититься от вирусов гриппа и ОРЗ. Сотрудник департамента Андрей Тяжельников рассказал об этом Агентству городских новостей Москва.
По его словам, снижению активности инфекции способствуют масла эвкалипта, чайного дерева, мирры, можжевельника, кедра и хвои. Врач рекомендует носить с собой носовой платок, предварительно нанеся на него пару капель одного из вышеперечисленных масел, и использовать его в многолюдных местах.
Кроме того, Тяжельников добавил, что справиться со стрессом жизни в большом городе помогут масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы. Он отметил их расслабляющий и успокаивающий эффекты.
Текущее лето в Москве порадовало горожан минимальным количеством теплых солнечных дней. Ранее сообщалось, что июль 2019 года стал самым холодным за столетие.
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