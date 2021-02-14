В День всех влюбленных на катках многих столичных парков состоятся розыгрыши призов

Чтобы претендовать на приз, необходимо выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка. За 15 минут до завершения последнего сеанса начнется розыгрыш призов на страницах парков.

В акции участвуют искусственные катки Парка Горького, парка «Фили», парка 50-летия Октября, ландшафтного парка «Митино», Воронцовского парка, парка «Ангарские пруды» и «Дубки», Гончаровского парка, сада «Эрмитаж», сада имени Баумана, парка «Красная Пресня» и «Ходынское поле», Перовского, Измайловского, Бабушкинского парков, сквера в Олонецком проезде.

А на катке «Сияние льда» в Таганском парке на сеансе с 17:00 до 20:00 пройдет еще и лотерея. Также все желающие могут сфотографироваться. Забрать распечатанные фотографии можно будет на специальном стенде через несколько дней.

Группа-победитель конкурса «Плейлист #МосАртист | Музыка в парках» Московского продюсерского центра вживую выступит в «Медиарубке» Парка Горького. Концерт команды «44 сыра» начнется в 18:00.

Администрация парка предоставила возможность влюбленным отправить пожелания и признания в любой уголок мира. В первом павильоне проката «Старт» открытки можно опустить в специальные почтовые ящики.

