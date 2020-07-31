В День ВДВ в Санкт-Петербурге отключат фонтаны

В Санкт-Петербурге в День Воздушно-десантных войск отключат некоторые фонтаны. В «Водоканале Санкт-Петербурга» отметили, что ограничения будут действовать с 9:00 2 августа до 9:00 третьего числа. В частности, отключат фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Эти меры предпринимаются для того, чтобы безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ, а также предотвратить возможные попытки купания в фонтанах.