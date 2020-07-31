В День ВДВ в Санкт-Петербурге отключат фонтаны
В Санкт-Петербурге в День Воздушно-десантных войск отключат некоторые фонтаны. В «Водоканале Санкт-Петербурга» отметили, что ограничения будут действовать с 9:00 2 августа до 9:00 третьего числа. В частности, отключат фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Эти меры предпринимаются для того, чтобы безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ, а также предотвратить возможные попытки купания в фонтанах.
Ранее стало известно, что Парк Горького в Москве не будет готовить праздничную программу и оформление ко Дню воздушно-десантных войск, который обычно отмечают в парке 2 августа. При этом, в пресс-службе парка подчеркнули, что доступ на его территорию в предстоящее воскресенье ограничивать не будут.
Добавим, что, несмотря на то, что с середины мая столичные власти начали постепенно смягчать ограничения, введенные ранее из-за риска распространения коронавирусной инфекции, проведение массовых мероприятий в столице все еще остается под запретом.
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