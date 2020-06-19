Оскорбившего десантников Киркорова позвали выступить перед бойцами ВДВ

Яночкин отметил, что ознакомился с юмористическим скетчем, в котором Киркоров предстал в образе десантника-гея. По мнению Яночкина, артисту не удалось раскрыть образ из-за незнания темы. Он предложил Киркорову лично погрузить в атмосферу военного братства и пообщаться «без галстуков».

«Впоследствии Вы сможете воплотить образ десантника ВДВ более ярко и натуралистично. Гарантирую Вашу безопасность во время пребывания на нашей уральской земле», - говорится в обращении Яночкина.

Ранее юмористическое выступление Киркорова осудили ветераны ВДВ. В частности, экс-глава ВДВ Владимир Шаманов призвал певца извиниться, заявив, что тот оскорбил главные символы десантников — тельняшку и берет. А Бабенко со своей стороны пообещал Киркорову «тёплый приём» на Урале.

Представители Киркорова со своей стороны заявили, что претензии следует предъявлять не артисту, всего лишь «примерившему» на себя образ, а постановщикам и правообладателям.

