Оскорбившего десантников Киркорова позвали выступить перед бойцами ВДВ
Председатель правления свердловского Союза ветеранов спецназа ГРУ Юрий Яночкин предложил певцу Филиппу Киркорову выступить перед «лучшими представителями ВДВ на Урале» в Екатеринбурге в их профессиональный праздник 2 августа. Текст обращения разместил на своей странице во «ВКонтакте» руководитель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко.
Яночкин отметил, что ознакомился с юмористическим скетчем, в котором Киркоров предстал в образе десантника-гея. По мнению Яночкина, артисту не удалось раскрыть образ из-за незнания темы. Он предложил Киркорову лично погрузить в атмосферу военного братства и пообщаться «без галстуков».
«Впоследствии Вы сможете воплотить образ десантника ВДВ более ярко и натуралистично. Гарантирую Вашу безопасность во время пребывания на нашей уральской земле», - говорится в обращении Яночкина.
Ранее юмористическое выступление Киркорова осудили ветераны ВДВ. В частности, экс-глава ВДВ Владимир Шаманов призвал певца извиниться, заявив, что тот оскорбил главные символы десантников — тельняшку и берет. А Бабенко со своей стороны пообещал Киркорову «тёплый приём» на Урале.
Представители Киркорова со своей стороны заявили, что претензии следует предъявлять не артисту, всего лишь «примерившему» на себя образ, а постановщикам и правообладателям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Оскорбившего десантников Киркорова позвали выступить перед бойцами ВДВ
- Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
- СМИ: Москва запретила регионам отменять парады Победы
- Новости за ночь: Умер сын Никиты Хрущёва
- Человек, который судился с Путиным: Чем был известен умерший экс-глава Чувашии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru