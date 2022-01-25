В День студента стартовал конкурс «Твой Ход»
В День студента прошло открытие второго сезона конкурса «Твой Ход». В 2022 году призами станут один млн рублей или стажировка в крупной компании.
Открытие проходило в онлайн формате. Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в 2022 году принять участие в конкурсе смогут не только студенты, но и преподаватели, наставники. Также показать свои проекты и побороться за победу в этом сезоне смогут и ученики 11-х классов.
«Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, и пусть они будут наполнены возможностью самореализации», – подчеркнул Кириенко.
На конкурсе можно представить свои проекты по модернизации среды в российских вузах или по изменению самого проекта «Твой Ход», а также продемонстрировать процесс реализации своего проекта.
Главным призом станет премия в размере 1 млн рублей на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап. Более 300 конкурсантов получат путевки «Больше, чем путешествие» и возможность стажировки в крупных компаниях.
Организаторы конкурса Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Россия — страна возможностей» подчеркнули, что «Твой ход» поможет наполнить студенческие год возможностями для самореализации.
В церемонии открытия также приняли участие ректор Виктор Садовничий, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
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